БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Владимир Смирнов
    А зачем нам в РФ при такой политике власти в отношении мигрантов,  такая власть. Они (те кто у власти)так также не ас..."Приедем в Россию...
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Пророссийские подпольщики и партизаны на Украине: выдумки и действительность

Пророссийские подпольщики и партизаны на Украине: выдумки и действительность

В последнее время в российских средствах массовой информации регулярно появляется информация о русских подпольщиках и партизанах на Украине, которые, мол, ведут активную подрывную деятельность и даже расширяют ее.

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