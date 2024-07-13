Региональный центр управления и мэрия Дербента обсудили повышение качества реагирования на обращения жителей в социальных сетях

Региональный центр управления (ЦУР) и мэрия Дербента провели совместное мероприятие, посвященное повышению качества реагирования на обращения граждан через социальные сети и соблюдению требований Федерального закона о государственных общественных организациях (госубликах).
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