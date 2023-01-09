Царьград

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“Передавала координаты”: В ЛНР задержали подростков, завербованных Киевом для диверсий против России

“Передавала координаты”: В ЛНР задержали подростков, завербованных Киевом для диверсий против России

Несовершеннолетние проходили курсы в украинских военно-патриотических лагеряхВ Луганской и Донецкой народных республиках с 24 февраля 2022 года, когда Россия объявила о начале спецоперации, правоохранители периодически задерживали корректировщиков.

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