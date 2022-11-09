Жабер о сезоне-2022: «Знаю, что нужно делать, чтобы в следующем году покорить еще более высокие вершины»

Вторая ракетка мира Онс Жабер подвела итоги сезона-2022. По ходу года она обновила личный рейтинговый рекорд, выиграла два титула (в том числе WTA 1000 в Мадриде) и вышла в финал на «Уимблдоне» и US Open.
Популярные статьи
- Лукашенко посетил чемпионат по колке дров. Экс-глава ФХБ Басков ассистировал президенту
- Александр Тихонов: «Наше поколение – более патриотичное, и медалей было в 150 раз больше. А сегодня у нас Степанова с безголовыми заявлениями»
- Где смотреть Севилья – Реал Сосьедад, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 9 ноября
Свежие комментарии