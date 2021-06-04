В России предложили изменить систему выплаты зарплат Маргарита АлексеенкоНа Петербургском международном экономическом форуме президент АО «Альфа-Банк» Владимир Верхошинский поднял на обсуждение вопрос изменения системы выплаты зарплат в России.
В России предложили изменить систему выплаты зарплат Маргарита АлексеенкоНа Петербургском международном экономическом форуме президент АО «Альфа-Банк» Владимир Верхошинский поднял на обсуждение вопрос изменения системы выплаты зарплат в России.
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