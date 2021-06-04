kompensacii

21 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вячеслав харченко
    И сейчас руководствуются принципом "бог подаст".Пенсионной систем...
  • Konstantin Петров
    Летом в +30С резиновые перчатки на руках особенно эффективны, а маски успешно защищают от пыли, а так же сохраняют со...Штрафы за отсутст...
  • NVS66 SergeiShulepov
    Кто на самоизоляции им не положено. Всех в долги коли денег нет. Экономика цветет и пахнет.Самозанятые могут...

В России предложили изменить систему выплаты зарплат

В России предложили изменить систему выплаты зарплат

В России предложили изменить систему выплаты зарплат Маргарита АлексеенкоНа Петербургском международном экономическом форуме президент АО «Альфа-Банк» Владимир Верхошинский поднял на обсуждение вопрос изменения системы выплаты зарплат в России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх