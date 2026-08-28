В Горно-Алтайске завершают подготовку к отопительному сезону

В Горно-Алтайске коммунальные организации завершают подготовку к отопительному сезону. Мэр города Ольга Сафронова в своем канале в MAX сообщила, что сотрудники администрации осмотрели ряд объектов и оценили готовность их к зиме.
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