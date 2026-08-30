Конец мигрантским войнам благодаря оргнабору из-за границы

С 2027 года Россия переходит на организованный набор иностранных работников. Вместо хаотичной патентной системы — чёткие схемы по аналогии с ОАЭ.
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Лишили гражданства всех паразитов, проникших в страну после отделения? За исключением этнических русских? Нет? Казнили мигрантское лобби? Тоже нет? Значит это предвыборная брехня. Как и обычно.