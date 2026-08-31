Токаев: Россия останется основным инвестиционным и торговым партнером Казахстана

БИШКЕК, 31 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия останется основным инвестиционным и торговым партнером республики, это отвечает интересам граждан двух стран.
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