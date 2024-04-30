Заменить не получится: власти Латвии признали потребность в российских лекарствах Евгения КомароваЛатвия рассматривает идею запретить государственные и муниципальные закупки лекарств и других медицинских продуктов из России.
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