Чиновники просят петрозаводчан на время отказаться от любимой традиции

Для замков молодоженов установят арт-объект в 2023 году, до тех пор замки любви просят не вешать на перила Мостики в Зарецком парке в центре столицы Карелии отремонтировали, перила покрасили, а замки, которые годами вешали молодожены, срезали.
Для замков молодоженов установят арт-объект в 2023 году, до тех пор замки любви просят не вешать на перила Мостики в Зарецком парке в центре столицы Карелии отремонтировали, перила покрасили, а замки, которые годами вешали молодожены, срезали.
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