Томенко показал, как забивает трехочковые в баскетболе и жонглирует мячами

Губернатор Алтайского края отметил, что баскетбол – это любовь с детства и на всю жизнь Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своем Telegram-канале, что после больших майских праздников начал рабочую неделю с тренировки на баскетбольной площадке.
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