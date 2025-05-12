Томенко показал, как забивает трехочковые в баскетболе и жонглирует мячами

Губернатор Алтайского края отметил, что баскетбол – это любовь с детства и на всю жизнь Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своем Telegram-канале, что после больших майских праздников начал рабочую неделю с тренировки на баскетбольной площадке.