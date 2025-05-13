В Калуге сгорели машины Росгвардии

В Калуге в ночь на 13 мая сгорели 5 автомобилей, сообщили в региональном ГУ МЧС России. 12 мая около 23 часов поступило сообщение о возгорании автомобилей на парковке у вневедомственной охраны по улице Тульской.
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