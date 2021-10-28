В России появится индекс доступности услуг мобильной связи

Роскомнадзор разрабатывает методику составления индекса доступности услуг подвижной радиотелефонной связи, к работе привлечены специалисты подведомственного ему ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), рассказали «Известиям» их представители.
Роскомнадзор разрабатывает методику составления индекса доступности услуг подвижной радиотелефонной связи, к работе привлечены специалисты подведомственного ему ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), рассказали «Известиям» их представители.
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