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В России появится индекс доступности услуг мобильной связи

В России появится индекс доступности услуг мобильной связи

Роскомнадзор разрабатывает методику составления индекса доступности услуг подвижной радиотелефонной связи, к работе привлечены специалисты подведомственного ему ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), рассказали «Известиям» их представители.

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