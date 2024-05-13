Петербуржцам рассказали, где и как долго можно наслаждаться цветущей сакурой

В Петербурге продолжает цвести сакура. Период цветения японской вишни короткий, но яркий. В пресс-службе городского правительства уточнили, что разные виды и сорта сакуры сменяют друг друга в цветении в течение трех недель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии