В турецких школах запретили праздновать Хэллоуин и Рождество

В турецких частных школах запретили праздновать Хэллоуин и Рождество. Под запрет также попали все торжества, противоречащие турецким национальным, моральным, гуманитарным, духовным и культурным ценностям турецкой нации.
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