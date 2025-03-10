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ТЦК Днепропетровской области прокомментировал видео с сотрудником на капоте

ТЦК Днепропетровской области прокомментировал видео с сотрудником на капоте

Территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Днепропетровской области прокомментировал видео из областного центра, на котором его сотрудник вцепился в движущийся автомобиль и едет на нем снаружи.

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