ТЦК Днепропетровской области прокомментировал видео с сотрудником на капоте

Территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Днепропетровской области прокомментировал видео из областного центра, на котором его сотрудник вцепился в движущийся автомобиль и едет на нем снаружи.
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