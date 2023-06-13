ОЖД рассказала подробности о возгорании релейного шкафа на перегоне Пискаревка — Ржевка

Пригородные поезда на фоне происшествия задержались до 15 минут. Пресс-служба Октябрьской железной дороги поделилась деталями возгорания релейного шкафа, которое произошло 12 июня.
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