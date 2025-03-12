Россиян обманывают с помощью самозапрета на кредиты, ЦБ надеется на дезинфляцию. Обзор Банки.ру

Мошенники воспользовались недавно заработавшим самозапретом на кредиты для обмана граждан. Они звонят людям от имени сотрудников «Госуслуг» и уверяют, что запрет установлен неверно — чтобы исправить ситуацию, нужно пройти по ссылке, которая оказывается фишинговой.