Россиян обманывают с помощью самозапрета на кредиты, ЦБ надеется на дезинфляцию. Обзор Банки.ру

Мошенники воспользовались недавно заработавшим самозапретом на кредиты для обмана граждан. Они звонят людям от имени сотрудников «Госуслуг» и уверяют, что запрет установлен неверно — чтобы исправить ситуацию, нужно пройти по ссылке, которая оказывается фишинговой.
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