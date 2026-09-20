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Более 212 тыс. граждан России проголосовали на выборах за рубежом

Более 212 тыс. граждан России проголосовали на выборах за рубежом

Более 212 тыс. граждан России приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы за пределами страны.

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