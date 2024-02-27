Юрист Соловьев: мошенники научились подделывать видеосообщения

Мошенники с помощью нейросетей научились не только подделывать голос, но и генерировать видеосообщения с лицом родственника или друга, чтобы выманить деньги под предлогом попадания в критическую ситуацию.
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