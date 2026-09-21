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Мировое обозрение

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Тысячи самолетов НАТО в войне против России могут остаться без пилотов

Тысячи самолетов НАТО в войне против России могут остаться без пилотов

Разговоры о том, что НАТО способно выставить против России армаду из тысяч самолетов, разбиваются о прозаическую реальность: эти машины попросту некому поднять в воздух.

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