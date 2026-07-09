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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чейл Соннен: «Холлоуэй – худший вариант из возможных для Макгрегора. Зачем ему драться с ним?»

Чейл Соннен считает, что поединок против Макса Холлоуэя – худший вариант для Конора Макгрегора . «Зачем ему бой против Макса? Он же уже побеждал его.

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