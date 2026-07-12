Высокий риск заражения клещевым энцефалитом присутствует в ряде регионов России

В ряде российских регионов имеется высокий риск заражения вирусом клещевого энцефалита. Об этом РИА Новости рассказал профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурад Шахмарданов.
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