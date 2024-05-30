Умерла Анастасия Заворотнюк: последние годы актриса боролась с раком мозга

Печальная новость появилась в личном блоге актрисы Увы, чуда не случилось. 53-летняя звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк умерла после тяжелой болезни.
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