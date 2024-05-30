Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

353 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • JIяboн
    Царствие небесное тебе, "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ" 🌹🌹«Ты обрела покой»...
  • НС
    вызывают удивление два момента:  а что - если в лифчике шпаргалки, то на них должен металлоискатель сработать?  Сразу...«Мы стояли на ули...
  • Георгий Корнев
    Интересное получается, как только дети заявят против рядового гражданина, о сексуальном домогательстве, и даже потом ...«Мы стояли на ули...

Умерла Анастасия Заворотнюк: последние годы актриса боролась с раком мозга

Умерла Анастасия Заворотнюк: последние годы актриса боролась с раком мозга

Печальная новость появилась в личном блоге актрисы Увы, чуда не случилось. 53-летняя звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк умерла после тяжелой болезни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх