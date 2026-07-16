Новый День В Челябинске сегодня начался процесс по делу экс-полицейского Сергея Федерягина.
Начался процесс о покрывательстве цыганского наркобизнеса. Что не так с этим делом
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... так это явный подрыв основ государства- к правоохранительным органам, приравнять к измене Родины и покарать, показательно и жестоко...
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1 м.
МП
Михаил Пантюхин
Уничтожение КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ идёт полным ходом от ржавых во всех отношениях цыган и зверей из засразии и закавказья, те, кто потворствует им и получает премии и гонорары от ржавых должны быть расстреляны, они предали интересы и безопасность КОРЕННОГО НАРОДА РОССИИ И САМУ РОДИНУ РОССИЮ, которой торгуют 24/7 и в любую погоду, мрази поганые!!!!
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1 м.
САША ЛЕПАЕВ
сколько не говорите сколько не пишите . в стране сейчас патриотов среди чиновничьего персонала наверное уже не найдете. все решает в стране деньги и сватовство. или я тебе а ты мне. суды работают только не на простой народ у которого нечем заплатить. по стране идет чиновничья анархия. какое бы не было бы государство в ней есть президент. каким бы небыли бизнесмены или олигархи они не должны быть высшее его... он поставлен народом. и должен решать проблемы народа а не олигархов. он клялся на библии. но если библия ему это прикрытие зачем он нужен. страна подвергается насилию со стороны спекулянтов. и при этом никаких действий в пользу народа не принимается правительством.... такие вопросы как цены не может решить правительство пусть уходит в отставку. не справляется со своими обязанностями. как в стране могут решать торгаши какие им цены ставить. ведь они это не производят а перекупают. это не бизнес это спекуляция которая должна быть наказуема.. превысили закон тюрьма. или они щедро отчисляют тем кто следит ..
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4 н.
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