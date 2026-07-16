Начался процесс о покрывательстве цыганского наркобизнеса. Что не так с этим делом

САША ЛЕПАЕВ

сколько не говорите сколько не пишите . в стране сейчас патриотов среди чиновничьего персонала наверное уже не найдете. все решает в стране деньги и сватовство. или я тебе а ты мне. суды работают только не на простой народ у которого нечем заплатить. по стране идет чиновничья анархия. какое бы не было бы государство в ней есть президент. каким бы небыли бизнесмены или олигархи они не должны быть высшее его... он поставлен народом. и должен решать проблемы народа а не олигархов. он клялся на библии. но если библия ему это прикрытие зачем он нужен. страна подвергается насилию со стороны спекулянтов. и при этом никаких действий в пользу народа не принимается правительством.... такие вопросы как цены не может решить правительство пусть уходит в отставку. не справляется со своими обязанностями. как в стране могут решать торгаши какие им цены ставить. ведь они это не производят а перекупают. это не бизнес это спекуляция которая должна быть наказуема.. превысили закон тюрьма. или они щедро отчисляют тем кто следит ..