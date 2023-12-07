Проходящий по двум уголовным делам нижегородский экс-чиновник уехал на СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 декабря, ФедералПресс. В столице Приволжья суд взял паузу в рассмотрении дел по обвинению экс-начальника отдела капремонта МКУ «Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода» (ГлавУКС) Алексея Полыгаева.
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