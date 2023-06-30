Сумская область: Русские ДРГ «вырезают» заставы и гарнизоны ВСУ

На Сумщине погиб Павел Калиниченко, один из лучших разведчиков ССО Украины. Убит, попав в засаду Солдаты и командиры ВСУ признали, что ситуация в Кременском лесу (в Луганской области) становится все более сложной и непредсказуемой.
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