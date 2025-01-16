Спасение птиц и очистка побережья: как волонтеры ЕР и МГЕР борются с последствиями разлива мазута

МОСКВА, 16 января, ФедералПресс. На протяжении месяца волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и партии совместно с МЧС и профильными службами активно работают над устранением последствий чрезвычайной ситуации с крушением танкеров на Черном море.
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