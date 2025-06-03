По данным основателя искусственного интеллекта ученого Йошуа Бенжио современные системы развивают опасные способности к обману, мошенничеству и самосохранению.
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По данным основателя искусственного интеллекта ученого Йошуа Бенжио современные системы развивают опасные способности к обману, мошенничеству и самосохранению.
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