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ИА Регнум

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Путин заявил, что энергия является базовым ресурсом современной экономики

Путин заявил, что энергия является базовым ресурсом современной экономики

Президент России Владимир Путин назвал энергию одним из ключевых ресурсов современной экономики. Об этом он заявил 6 октября на совещании по вопросам развития систем накопления электроэнергии.

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