Вокруг света: Почему египетские мужчины не хотят жениться на иностранках

Чего греха таить, приехав в Египет, практически любая дама любого возраста с постсоветского пространства или Европы, слышит от местных «фараонов» столько комплиментов, что чувствует себя настоящей королевой.
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