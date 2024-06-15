В США впервые на пост мэра города баллотируется ИИ

Бюллетень для голосования опускают в избирательную урну / © Getty Images По данным издания Wired, VIC, разработанный на базе нейросети GPT-4 от OpenAI и прошедший обучение на тысячах документов совета Шайенна, создал местный житель и сотрудник библиотеки Викто Миллер.