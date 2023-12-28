25 удивительно странных свадебных традиций со всего мира

Все культуры, страны и нации разные, у каждого народа свои традиции и обычаи. Но одно остается общим — свадьба! Каким бы «нецивилизованным» и изолированным ни было то или иное сообщество, рано или поздно вы увидите в нем нечто более-менее похожее на свадьбу.