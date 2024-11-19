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В Новокузнецке собираются gjстроить новый завод

В Новокузнецке собираются gjстроить новый завод

О строительстве нового завода в Новокузнецке сообщил губернатор Илья Середюк.Новый завод в скором времени появится в Новокузнецке.

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