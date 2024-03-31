Роза с конвейера

Тепличный холдинг «Горкунов» наращивает производство горшечных роз. За пять лет он рассчитывает увеличить свою долю в этом сегменте рынка с 40 до 80%, плотно закрыв дверь перед иностранными поставщикамиТЕПЛИЧНЫЙ ХОЛДИНГ «ГОРКУНОВ» Горшечные цветы переживают сейчас бум популярности, под них отводят место все крупные продуктовые торговые сетичитайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии