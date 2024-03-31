Роза с конвейера

Тепличный холдинг «Горкунов» наращивает производство горшечных роз. За пять лет он рассчитывает увеличить свою долю в этом сегменте рынка с 40 до 80%, плотно закрыв дверь перед иностранными поставщикамиТЕПЛИЧНЫЙ ХОЛДИНГ «ГОРКУНОВ» Горшечные цветы переживают сейчас бум популярности, под них отводят место все крупные продуктовые торговые сетичитайте на monocle.