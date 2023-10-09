Психологическую помощь оказали 1200 участникам СВО в Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в правительстве региона. С докладом об открытии кабинетов медико-психологической помощи выступил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
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