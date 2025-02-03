когда воздушный бой над Одессой был в самом разгаре, кизяк чумной коровы с червями Ганул строчил в Телеге: «Теоретически российская ракета может попасть в памятник Пушкину, поэтому предлагаю его завтра снять, если он останется после российского обстрела».