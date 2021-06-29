Почему итальянцы пьют много вина и кофе, но выглядят гораздо здоровее нас?

ЮлияКрасотаПочему итальянцы пьют много вина и кофе, но выглядят гораздо здоровее нас? Начну с фактов: средняя продолжительность жизни в Италии составляет 83 года, а в России 72, на 11 лет меньше.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаОни пьют вино и до и после и во время обеда. И еще разводят его на половину водой.vera timofeevskayaИ еще у них ритм жизни спокойный - это не маловажно......когда нет суеты , а только уверенность.Итальянцы после обеда отдыхают.ludmila CernegaВ России забыли, как надо жить..... в Российской империи люди работали и жили с удовольствием. для примера , был главный инженер фабрики . как бы, он дома завтракал и уходил на работу, на обед приходил домой, спокойно перед первым блюдом выпивал рюмку водки и полноценно обедал, потом ложился на полчаса отдохнуть и снова отправлялся на работу. Не пили водку стаканами.Комментировать
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