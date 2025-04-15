Су-34 успешно уничтожил украинский пункт управления дронами в Курской области

Фронтовой бомбардировщик Су-34 нанёс удар по пункту управления дронами украинской армии в Курской области, а сапёрный полк "Север" и добровольцы "Барс-Курск" занимаются разминированием освобождённых территорий.
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