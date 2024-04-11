Вкусные рецепты постных котлет из капусты

2 рецепта — из белокочанной и цветной капусты фото: TimolinaПостные котлеты не содержат мяса, но от этого они не становятся менее вкусными, так как вегетарианцы уже давно разработали обширное меню с множеством разнообразных ингредиентов.
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