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Вкусные рецепты постных котлет из капусты

Вкусные рецепты постных котлет из капусты

2 рецепта — из белокочанной и цветной капусты фото: TimolinaПостные котлеты не содержат мяса, но от этого они не становятся менее вкусными, так как вегетарианцы уже давно разработали обширное меню с множеством разнообразных ингредиентов.

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