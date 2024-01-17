Politico: Орбан может отказаться от противодействия оказанию помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже продемонстрировал Европейскому союзу, что он готов отказаться от противодействия оказанию военной и денежной помощи Украине со стороны ЕС после политических и экономических преференций для Венгрии, однако переговоры еще продолжаются.