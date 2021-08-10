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На Сахалине завершилось специальное учение с инспекторами ВАИ ВВО

На Сахалине завершилось специальное учение с инспекторами ВАИ ВВО

В ходе движения военных колонн, состоящих из бронетранспортеров, автомобилей КамАЗ, Урал и автобусов ПАЗ с личным составом и имуществом, сотрудниками ВАИ осуществлялся скоростной контроль движения техники и сохранения целостности колонн.

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