На Сахалине завершилось специальное учение с инспекторами ВАИ ВВО

В ходе движения военных колонн, состоящих из бронетранспортеров, автомобилей КамАЗ, Урал и автобусов ПАЗ с личным составом и имуществом, сотрудниками ВАИ осуществлялся скоростной контроль движения техники и сохранения целостности колонн.