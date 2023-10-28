В НАТО признали невозможность вступления Украины в альянс

Все союзники по НАТО признают, что Украина не может на данном этапе вступить в альянс, об этом заявила глава директората ядерной политики НАТО Джессика Кокс во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
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