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В НАТО признали невозможность вступления Украины в альянс

В НАТО признали невозможность вступления Украины в альянс

Все союзники по НАТО признают, что Украина не может на данном этапе вступить в альянс, об этом заявила глава директората ядерной политики НАТО Джессика Кокс во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

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Комментарии
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ДШ
Дмитрий Шершов
конкретно кто не согласился?
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