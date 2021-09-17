Политика как она есть

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The Diplomat: Россияне не желают верить в то, что Китая нужно опасаться

The Diplomat: Россияне не желают верить в то, что Китая нужно опасаться

Китай, все чаще бросающий вызов Соединенным Штатам в экономическом и военном плане, вызывает беспокойство Вашингтона.

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Псевдоним Псевдонимов
Пиндосы и их европейские шестёрки разумеется будут стремиться всеми доступными способами вбить клин между Россией и Китаем. Процесс уже давно пошёл...
Александр
Опасаться надо всех. Но Китай пока имеет схожие цели, так что пока его следует опасаться меньше чем американов и еуропейцев. Опасность заключается в нервозности "друзей" и "партнёров", т.е. непредсказуемости этой компашки. К тому же там возбуждают толпу всякие шавки типа подляков, укров и трибалтов, которым существование такого огромного , мощного соседа, как серпом по Фаберже.

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