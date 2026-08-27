Итальянское следствие подозревает РФ в причастности ко взрыву на военном заводе Следствие по взрыву на итальянском заводе боеприпасов KNDS в Коллеферро продолжает рассма.
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Итальянское следствие подозревает РФ в причастности ко взрыву на военном заводе Следствие по взрыву на итальянском заводе боеприпасов KNDS в Коллеферро продолжает рассма.
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