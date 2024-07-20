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Царьград

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В Свердловской области на Пермском тракте выстроилась семикилометровая пробка

В Свердловской области на Пермском тракте выстроилась семикилометровая пробка

Дачникам рекомендуют объезжать затор по резервной трассеПробка длинной в семь километров выстроилась утром 20 июля на Пермском тракте в Свердловской области.

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