Профессор Института экономики государственного университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори высказал свою точку зрения относительно причин и последствий, которые возникнут в результате признания Западом поражения Украины.
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