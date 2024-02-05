В США предложили отправлять местных политиков сражаться на Украину

REUTERS/Leah Millis Конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что намерена представить законопроект, который предусматривает, что любой политик, выступающий за отправку войск США на Украину, сам поедет сражаться.
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