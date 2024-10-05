Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"С НАМИ ЛУЧШЕ НЕ РУГАТЬСЯ": ЭТНИЧЕСКИЕ ОПГ ТРЕБУЮТ ВЛАСТИ В РОССИИ. УЖЕ ДОХОДИТ ДО УГРОЗ

"С НАМИ ЛУЧШЕ НЕ РУГАТЬСЯ": ЭТНИЧЕСКИЕ ОПГ ТРЕБУЮТ ВЛАСТИ В РОССИИ. УЖЕ ДОХОДИТ ДО УГРОЗ

УПРАЗДНИТЬ ДИАСПОРЫ "С НАМИ ЛУЧШЕ НЕ РУГАТЬСЯ": ЭТНИЧЕСКИЕ ОПГ ТРЕБУЮТ ВЛАСТИ В РОССИИ. УЖЕ ДОХОДИТ ДО УГРОЗ Этнические ОПГ требуют власти и политического представительства в России, заметил Николай Севостьянов.

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