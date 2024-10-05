УПРАЗДНИТЬ ДИАСПОРЫ "С НАМИ ЛУЧШЕ НЕ РУГАТЬСЯ": ЭТНИЧЕСКИЕ ОПГ ТРЕБУЮТ ВЛАСТИ В РОССИИ. УЖЕ ДОХОДИТ ДО УГРОЗ Этнические ОПГ требуют власти и политического представительства в России, заметил Николай Севостьянов.