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Спорт Уик-Энд

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КОЛОСКОВ: У «Зенита» затяжной спад - в матче с ЦСКА игроки Семака быстро устали, а это нехарактерно. Но меры примут быстро

КОЛОСКОВ: У «Зенита» затяжной спад - в матче с ЦСКА игроки Семака быстро устали, а это нехарактерно. Но меры примут быстро

«У «Зенита» затяжной спад, - считает почетный президент РФС Вячеслав Колосков. - Спад в физической подготовке, и все футболисты стали играть на среднем уровне.

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